Nusaybin'de PKK'ya aðýr darbe

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokaða çýkma yasaðýnýn sürdüðü mahallede bir sýðýnakta çok sayýda silah, mühimmat ve yaþam malzemesi bulundu.

BÝNALARIN YIKIM ÇALIÞMASI DEVAM EDÝYOR

Güvenlik kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, sokaða çýkma yasaðýnýn sürdüðü Abdulkadir Paþa, Fýrat, Dicle, Yeniþehir, Zeynel Abidin ve Kýþla mahallelerinde PKK'lý teröristlerce yerleþtirilen el yapýmý patlayýcýlarýn imhasý ile saldýrýlar sonucu tahrip olan binalarýn yýkým çalýþmasý devam ediyor.

ÇOK SAYIDA SÝLAH, MUHÝMMAT VE YAÞAM MALZEMESÝ ELE GEÇÝRÝLDÝ

Güvenlik güçlerince yapýlan çalýþmalarda, Fýrat Mahallesi'nde yapýlan arama ve kazý çalýþmasýnda bir sýðýnak tespit edildi. Oda gibi kullanýlan sýðýnakta roketatar, 15 roketatar mühimmatý, biksi ve 4 kalaþnikof silah, silahlara ait çok sayýda mühimmat ile yaþam malzemeleri ele geçirildi.

Nusaybin ilçesinde huzur ve güvenliðin tesis edilmesi amacýyla baþlatýlan Atmaca-7 operasyonunun ardýndan 14 Mart'ta ilan edilen sokaða çýkma yasaðý, 25 Temmuz 2016'da 6 mahalle hariç kýsmen kaldýrýlmýþtý.