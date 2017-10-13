O alçak 4 FETÖ'cü asker böyle yakalanmış
Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 16 Temmuz sabahı kalkışmanın merkez üssü Akıncılar Üssü’nden kaçarken tarlada yakalanan FETÖ’cülerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Binbaşılar Mehmet Fatih Özkan, Kenan Comart ile üsteğmenler Abdülsamet Kara, Fatih Özcan üssün yakınındaki tarlada böyle yakalandı.
Yeni Şafak'ın geçtiği habere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Akıncı Üssü’nden kaçarken yakalanan FETÖ’cülerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Akıncı’da yakalanan birçok FETÖ’cü “tarla bakmaya gittiği” yalanına sığınırken, pilotlar tarlada fare gibi kıstırıldı.
MAK TİMİNİ TAŞIDILAR
16 Temmuz 2016 sabahı, Akıncı Üssü’nden sivil kıyafetlerini giyip çitten atlayarak kaçan FETÖ’cü pilotlar, Jandarma tarafından cephanelik bölgesine yakın bir tarlada yakalandı.
Tarlada kıstırılan FETÖ’cülerin, havacı üsteğmen Abdülsamet Kara, üsteğmen Fatih Özcan, binbaşı Mehmet Fatih Özkan ve 15 Temmuz gecesi helikopterle, Yalova, İstanbul ve Ankara’da turist gibi gezen binbaşı Kenan Comart olduğu belirlendi. FETÖ’cü pilotların, 15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübü’nde Korgeneral Mehmet Şanver’in kızının düğününe generallerin derdest edilmesi için MAK timlerini götüren pilotlar olduğu da tespit edildi.
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