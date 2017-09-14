16 Nisan'dan önce Türkiye'ye gizlice inen tam teçhizatlı 300 ABD askerinin hedefi neydi?
Kurulan tüm tuzaklara ve açıktan düşmanlıklara karşı ekonomiden terörle mücadeleye her alanda gücüne güç katarak ilerleyen Türkiye'nin istikrarına karşı darbe vurmak isteyen güçler pes etmiyor. Son olarak 16 Nisan'dan hemen önce tam teçhizatlı 300 ABD askerinin Türkiye'ye gizlice sızmaya çalıştığı ortaya çıktı. İşte ilk kez ortaya çıkan o olay...
Star.com.tr yazarı Yahya Bostan, dünyanın ekonomik krizle boğuştuğu şu dönemde hızla büyüyen Türkiye'nin önünü açan 16 Nisan'daki "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" referandumu öncesinde yaşanan ve gündeme hiç gelmeyen bir konuya değindi. Bostan, yazısında Nisan ayı başında Almanya'dan havalanan ve Türkiye'deki bir NATO üssüne inen ve içinde "gıda ve yardım malzemesi" olduğu ileri sürülen iki ABD askeri kargo uçağından çıkan 300 asker ve çok sayıda mühimmata değindi....
İşte Yahya Bostan'ın o yazısı
15 Temmuz ihanetinin üzerinden sekiz ay geçmişti. Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü’nün tezgahladığı kanlı darbe girişiminin yaralarını sarıyordu. Amansız bir mücadele sürüyor, örgütün tüm hücrelerine giriliyordu. O sırada devletin istikrarı ve güçlendirilmesi için de kritik bir adım atılmıştı. AK Parti ve MHP Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmesi için çalışma başlatmıştı. 16 Nisan’daki referandum için yoğun bir kampanya yürütülüyordu. Nisan ayına girilmiş, referanduma kısa bir süre kalmıştı.
O günlerde Türkiye’deki bir üsse ABD’ye ait iki askeri kargo uçağı indi. Bu NATO’da ortaklık yapan iki müttefik için alışılmadık bir durum değildi. Amerikalılar Türk muhataplarına uçaklarda gıda ve yardım malzemesi olduğunu söyledi. Türk yetkililerin şifahi bildirime ikna olacağını düşünmüşlerdi. Ancak bekledikleri olmadı. Prosedür gereği uçağın evrakları istendi. Evraklarda gerçekten gıda ve ilaç malzemesi yazıyordu. Bununla yetinilmedi. Uçakların içine bakıldı. Kapılar açıldığında kargo uçaklarına giren Türk yetkililer gözlerine inanamadı. İki uçakta kamuflajlı 300 ABD deniz piyadesi vardı. Piyadeler sayılarının 3 katı silah ve mühimmat taşıyordu. >>> Devamı için tıklayınız...
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