16 Nisan'dan önce Türkiye'ye gizlice inen tam teçhizatlı 300 ABD askerinin hedefi neydi?

Star.com.tr yazarı Yahya Bostan, dünyanın ekonomik krizle boğuştuğu şu dönemde hızla büyüyen Türkiye'nin önünü açan 16 Nisan'daki "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" referandumu öncesinde yaşanan ve gündeme hiç gelmeyen bir konuya değindi. Bostan, yazısında Nisan ayı başında Almanya'dan havalanan ve Türkiye'deki bir NATO üssüne inen ve içinde "gıda ve yardım malzemesi" olduğu ileri sürülen iki ABD askeri kargo uçağından çıkan 300 asker ve çok sayıda mühimmata değindi....

İşte Yahya Bostan'ın o yazısı

15 Temmuz ihanetinin üzerinden sekiz ay geçmişti. Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü’nün tezgahladığı kanlı darbe girişiminin yaralarını sarıyordu. Amansız bir mücadele sürüyor, örgütün tüm hücrelerine giriliyordu. O sırada devletin istikrarı ve güçlendirilmesi için de kritik bir adım atılmıştı. AK Parti ve MHP Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmesi için çalışma başlatmıştı. 16 Nisan’daki referandum için yoğun bir kampanya yürütülüyordu. Nisan ayına girilmiş, referanduma kısa bir süre kalmıştı.