Adana Büyükşehir'den itiraf: Bütçemiz açık verdi

Başkanlığını MHP'li Hüseyin Sözlü'nün yaptığı belediyenin 2016 yılı boyunca yaptığı tüm faaliyetlerin bulunduğu raporda, öz eleştiri de yapıldı. Hazırlanan faaliyet raporunun 'Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi' bölümünde 'Zayıf Yönler' başlığının altında bazı eksikler sıralandı. Kent genelinde otoparkların yetersiz olduğu, bu konuda girişimlerin sürdürüleceğine dikkat çekildi. 6360 sayılı Büyükşehir Yasası'nın uygulanmasında kurumsal kapasite yetersizliği, birimler arası koordinasyon ve iletişim eksikliği, coğrafi ve kent bilgi sistemi ile e-devlet uygulamalarının olmaması, ulaşım sistemlerinin entegre olmaması, yeni bağlanan ilçelerde altyapı sorunu olduğu belirtildi. Kentte yaşayanlar için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlendiği ancak bunun arttırılması gerektiği vurgulandı. Halka yönelik eğitimlerin daha cazip hale getirilerek arttırılması ve iyi bir borç yönetimi politikası ile belediye borç stokunun azaltılmasının hedeflendiği ön plana çıkarıldı.

BELEDİYE VEKALETLE YÖNETİLİYOR

Denetleme raporunda ise üst kademe yöneticilerinin çoğunun vekaletle görevlendirme olduğu, teftişi yapılacak olanın aynı zamanda teftiş edene vekalet ettiği belirtilerek, acilen bu konuda kurum içinde düzenleme gerektiği belirtildi. Raporda bu konu için verilen örnekte, Genel Sekreter yardımcısı görevinde olan kişinin aynı zamanda kendisini denetleyecek olan Teftiş Kurulu Başkanlığı'na vekalet ettiği, bunun kanuna uygun, ancak etik olmadığı vurgulandı. Raporda ayrıca belediyenin kültür faaliyetlerini yürüten Altınkoza A.Ş.'nin harcamalarının çok yüksek olduğuna dikkat çekildi.

BÜTÇE AÇIK VERDİ

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin gider bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 83, gelir bütçesinin ise yüzde 68 olduğunun belirtildiği raporda, gelir - gider arasındaki denklik gözetilmeği için bütçenin açık verdiği vurgulandı. Açık ihalelere başvuran firmaların ihale dışında bırakıldığı, rekabetin sağlanabilmesi için bu konuda dikkat edilmesi gerektiği belirtirken, 2015'te belediye personel sayısının 8 bin 927 iken, bu sayının 2016'da 9 bin 421'e ulaştığına da dikkat çekildi.