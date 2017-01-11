Okulların yine tatil edildiği Edirne'de Valilik'ten 'ciddi kar' uyarısı

İstanbul'da günlerdir süren kar yağışlı havanın ardından Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. İstanbul'da bu gece beklenen yağmurun, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Edirne Valiliği, il genelinde okulların yarın için 1 gün daha tatil edildiğini açıkladı. Valilik ayrıca sabaha kadar 'ciddi kar' yağışı beklendiği uyarısı yaptı. Edirne'den sonra Kırklareli Valiliği de okulları bir gün tatil etti.

Edirne Valiliği, meteorolojik raporlara göre kentte yarın sabah saatlerine kadar devam edecek kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 20 santim daha yükseleceğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının Edirne, Kırklareli ve zamanla Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, yerde mevcut kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 santim ve üzerinde yeni bir kar beklendiği, kar yağışının etkisini Perşembe sabah saatlerinden itibaren kaybedeceği tahmin edildiği bildirilmiştir. Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı başta çatılarda biriken kar ve buz yüklü olmak üzere, buzlanma, don olayları ve ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.

RAPOR ÜZERİNE OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ

Edirne Valiliği gelen hava tahmin raporunu da gözönüne alarak, geçen cuma gününden itibaren eğitime ara verilen okulları yarın için de tatil etti. Valilik açıklamasında, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında valilik kararı ile 12.01.2017 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 12/01/2017 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

ETKİLİ KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Edirne'de öğle saatlerin itibaren etkisini arttıran kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trafikte aksamalar meydana gelirken, Edirne Belediyesi ve karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle kent merkezine bağlı 13 köyün, İpsala İlçesi'nde 13, Meriç İlçesi'nde 8, Uzunköprü İlçesi'nde 20, Enez İlçesi'nde 9 ve Havsa İlçesi'nde ise 6 köy olmak üzere 74 köye ulaşım sağlanamıyor.

1963 YILINDA REKOR 50 SANTİM

Meteoroloji verilerine göre Edirne'de en yüksek kar kalınlığı 1963 yılında 50 santim olarak ölçüldü. Şu anda 27 santime ulaşan kar kalınlığının yarın sabaha kadar devam etmesi halinde 20 santim daha yükseleceği, dolayısıyla yeni bir rekora ulaşılabileceği kaydedildi.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2 GÜN TATİL

Trakya Üniversitesi, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime vermişti, ancak yoğun kar uyarısı üzerine senato kararıyla 2 gün daha eğitime ara verildiğini açıkladı. Trakya Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretime 12-13 Ocak 2017 tarihleri itibari ile 2 (iki) gün süre ile ara verilmiştir. Öğrencilerimize ders ve sınav telafileri ilgili tarihler bağlı bulundukları dekanlıklar veya müdürlükler tarafından bildirilecektir. Ayrıca Üniversitemizde görev yapmakta olan hamile ve engelli bireyler de idari izinlidir" denildi.

KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL

Kırklareli'de pazartesi gününden itibaren eğitime ara verilen okullar valilik kararıyla yarın da tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkez ve tüm ilçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 12 Ocak 2017 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu ve kurumlarda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinlidir" denildi.