Uludere 4 büyüklüğündeki depremle sallandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüÿverilerine göre, Uludere ilçesinin Şenoba bölgesinde saat 01.40’ta Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uludere’nin yanısıra Şırnak ve yakın çevreden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen dipremde ilk belirlemelere göre her hangi bir can ve mal kaybı olmadı.