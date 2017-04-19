Uludere 4 büyüklüğündeki depremle sallandı
Şırnak'ın Uludere İlçesinde Richter ölçeğine göre 4ÿbüyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüÿverilerine göre, Uludere ilçesinin Şenoba bölgesinde saat 01.40’ta Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uludere’nin yanısıra Şırnak ve yakın çevreden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen dipremde ilk belirlemelere göre her hangi bir can ve mal kaybı olmadı.
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