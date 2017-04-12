Odatv davasında karar verilecek

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu Ahmet Şık, Soner Yalçın Küçük, Barış Pehlivan, Nedim Şener, Barış Terkoğlu, Hanefi Avcı, Muhammet Sait Çakır ve Coşkun Musluk katıldı. Sanıklardan Doğan Yurdakul, Müyesser Yıldız, Mümtaz İdil ve İklim Bayraktar duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti sanıklara son sözlerini sordu.

Başka suçtan tutuklu Ahmet Şık, söyleyecek çok sözünün olduğunu, sözleri söylerse hakkında yeni bir dava açılacağını belirterek, "Hakkımızda yeni iddianame yazan iktidarın tetikçiliğini yapanları kastediyorum. Bu Adliye sarayı adaletin mezarı oldu. Girişteki adalet heykelin terazisinde bir tarafında adalet şeref diğerinde adaletsizlik ve şerefsizlik var. Ve maalesef bu yargı mensupları için bu terazinin kefesindeki kötülük daha ağır oluyor." ifadelerini kullandı.

Soner Yalçın sözlerini 7 yıldır söylediğini kaydederek, beraatine karar verilmesini istedi, FETÖ'den şikayetçi olduğunu belirtti. Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı da mahkeme heyetinden kendi ve tüm arkadaşları adına beraat talep ederek, kumpas kuranlar hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Nedim Şener ise son sözünün aslında ilk duruşmada söylediği "Hrant için adalet için" olduğunu söyledi. Kendisinin bu davayla ilişkilendirilmesinin nedeninin Hrant Dink cinayetindeki sorumluları açığa çıkarması olduğunu vurgulayan Şener,"Benim yaptığım yazdıklarımla kamuoyunu uyarmaktı. Bu davada yargılananların yazdıkları okunsaydı Türkiye bu günleri bu denli yaşamazdı, önlemler alabilirdi. Bu dava bize çok şey kattı çok şey götürdü. Bu davadaki sanıkların haklarının teslim edilmesini istiyorum. 'Hrant için adalet için' diyorum" diye konuştu.

Duruşma salonunda bulunan diğer sanıklar da beraatlerini istedi. Duruşmaya katılmayan 4 sanığın avukatları, müvekkillerinin beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti duruşmaya, kararı açıklamak üzere bir süre ara verdi.

- İddianameden

İddianamede, Yalçın Küçük'ün ''silahlı örgüt kurmak ve yönetmek'', ''kaos ortamı oluşturmak amacıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'' gibi suçlardan 21 yıldan 43 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Soner Yalçın'ın 36 yıl, Ahmet Şık, Nedim Şener ve Hanefi Avcı'nın da onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer sanıklara da benzer suçlara ilişkin 7,5 ile 23 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

Davanın sanıkları arasında yer alan Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkında dava düşürülmüştü.

Dava dosyası, dönemin Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin yasal düzenlemeyle kapatılması sonrası İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.