Oğlunu öldürüp intihar etti
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir baba, uyuyan oğlunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
- AA
İlçe merkezinde çiftçilik yapan Rahim İşleker (50), Reşadiye Mahallesi'ndeki evlerinde, yatağında uyuyan oğlu Abdullah İşleker'i (23) tabancayla öldürdü.
Baba İşleker, ardından başına dayadığı aynı silahla intihar etti.
Silah sesleriyle uyanan ailenin diğer fertleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemenin ardından baba ve oğlunun cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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