Oğlunun soyadını değiştiriyor
Sunucu Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'dan olan oğlu Eymen'in soyadını değiştimek için işlemleri başlattı.
Ece Erken oğlu Eymen'in soyadını değiştirmek için mahkemeye başvuracağını söyledi.
Eski eşi Serkan Uçar'ın 4 bin TL'lik nafakasını ödemediğini söyleyen Ece Erken, tüm masraflarını ve bakımını kendisinin üstlendiğini söyleyerek soyadını 'Erken' olarak değiştirmeye karar verdi. Erken bu kararı ortak olarak aldıklarını da sözlerine ekledi.
Kaynak : MİLLİYET
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