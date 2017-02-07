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Oğlunun soyadını değiştiriyor

Sunucu Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'dan olan oğlu Eymen'in soyadını değiştimek için işlemleri başlattı.

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Ece Erken oğlu Eymen'in soyadını değiştirmek için mahkemeye başvuracağını söyledi.

Eski eşi Serkan Uçar'ın 4 bin TL'lik nafakasını ödemediğini söyleyen Ece Erken, tüm masraflarını ve bakımını kendisinin üstlendiğini söyleyerek soyadını 'Erken' olarak değiştirmeye karar verdi. Erken bu kararı ortak olarak aldıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak : MİLLİYET

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