Öğrenci servisinde bonzai bulundu

İstanbul Emniyeti Mobil Okul Timleri (MOT), 3 Ekim günü, Ataşehir’de okul çevrelerinde denetleme yapıyordu. Öğrencileri okula getiren bir servis aracının içindeki şoförün baygın halinden şüphelenen ekipler, minibüsün kapısını açarak şoförü aşağı indirdi.

Hürriyet'in geçtiği habere göre, şoför ayakta durmakta zorlanıyordu. Araçta yapılan incelemede, şoför koltuğunun yanında bir miktar bonzai bulundu. Adının Servet G. olduğu anlaşılan servis şoförü MOT ekipleri tarafından gözaltına alındı. Servet G. uyuşturucu kullanmaktan adliyeye sevk edildi. Ancak şoför adliyeden serbest kaldı.

DENETİMLERE DEVAM

İstanbul’da, okulların açılmasıyla hayata geçirilen MOT timleri, bugüne kadar 3.944 okulda denetleme yaptı. Okul çevrelerinde 31.254 kişi Genel Bilgi Taraması’ndan geçirildi. 64 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 292 kişiye idari işlem yapılırken, 159 aranan kişi yakalandı. Derste olması gerekirken okul çevreleri ve parklarda bulunan 77 çocuk okul ve ailelerine teslim edildi. 6.638 servis aracı denetlendi. 169 servise işlem yapıldı. 3.569 araçta arama yapıldı. 190 kişiye işlem yapıldı. 2.455 işyerine denetleme yapılırken 44 işyerine işlem uygulandı. 8 delici ve kesici alet bulundu. 106 gram narkotik madde ele geçirildi. 30 kişiye uyuşturucudan adli işlem yapıldı. 719 kaçak sigara ele geçti. 1 silah ve 2 kurusıkı tabanca elde edildi.