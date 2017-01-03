Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Öğrenci yurdunda yangın çıktı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde bulunan erkek öğrenci yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden öğretmenler, yurtta bulunan 9 öğrenciyi binadan çıkarırken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 1
x

Yangın, bugün akşam saatlerinde Urganlı Mahallesi'ndeki Urganlı Kurs ve Eğitim Gören Talebelere Yardım Derneği Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen alevleri fark eden öğretmenler, yurttaki 9 öğrenciyi binadan tahliye ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayı duyan veliler ve Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez de olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yurdun çatısında maddi hasar meydana geldi. 
 
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte saldırganın yeni fotoğrafı

İşte saldırganın yeni fotoğrafı

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar buzları kırarak balık avladı

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar buzları kırarak balık avladı

İşte Süper Lig'de en çok kazanan hakemler

İşte Süper Lig'de en çok kazanan hakemler

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA