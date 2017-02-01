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Öğrenci yurdunda yangın

Kayseri’de, bir özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

  • DHA
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Melikgazi İlçesi Ağırnas Mahallesi Pansiyon Sokak’ta bulunan Özel Ağırnas Mimarsinan Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısında, saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 4 itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yarıyıl tatiliyle öğrencilerin tatilde olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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