Öğrenci yurdunda yangın
Kayseri’de, bir özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- DHA
Melikgazi İlçesi Ağırnas Mahallesi Pansiyon Sokak’ta bulunan Özel Ağırnas Mimarsinan Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısında, saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 4 itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Yarıyıl tatiliyle öğrencilerin tatilde olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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