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Öğrencilere bedelli müjdesi  

YÖK bedelli askerlik yapacak üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde mağduriyet yaşamayacağını açıkladı.

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YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığının “Bedelli Askerlik Uygulaması” konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşüldü. Buna göre, geçici 55’inci madde kapsamında “21 günlük temel askerlik eğitimi” maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencileri temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılacak. Öğrencilere, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilecek. Öte yandan karar YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesinin ardından alındı.

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