OHAL komisyonu son durum başvuru nereden yapılır? OHAL komisyonu dilekçe örneği

OHAL komisyonu başvuruları nasıl nereden yapılır, OHAL komisyonu son durum nedir sorularının cevabı merak ediliyor. OHAL komisyonu başvuruları 17 Temmuz’da başladı. Ve yapılan ilk açıklamada başvuruların Eylül ayında son bulacağı duyurulmuştu. AK Partili Mustafa Elitaş son dakika açıklamasında OHAL süresinin uzatılacağını söyledi ve “Konu Pazartesi günü MGK gündemine gelecek” dedi. Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Darbe girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, tüm siyasilerin, Türk askerlerinin ve Türk milletinin cesareti sayesinde başarısız oldu. Çıkarılan KHK’lar sonrasında çeşitli nedenlerle FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişiler, ya görevden uzaklaştırıldılar. Bağlantıları kesinleşen kişiler görevden men edildiler. Uzaklaştırılan vatandaşlar arasında yapılan incelemeler sonrasında FETÖ ile bağlantısı olmayanlar görevlerine geri döndüler. İlk haftada Komisyon'a 17 bin başvuru yapıldı. Başbakanlık internet sitesinin OHAL Komisyonu uzantısı üzerinden yapılan başvuruların 11 bini valliklere teslim edilerek, resmi süreç tamamlandı. Bünyesinde 40 hakim, 40 müfettiş, 90 uzman ve katip olmak üzere yaklaşık 200 personel barındıran komisyon, gelen başvuruların tasnifine başladı. Başvurular, ilgili KHK sırasına göre sınıflandırılıyor. Başvuruların, 110 bin civarında olması bekleniyordu. OHAL komisyonu dilekçe örneği başvuru nereden nasıl yapılır sorularının cevaplarına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL’in uzatılacağını açıklayarak, kısa sürede bu konunun TBMM’de gündeme geleceğini ifade etti. Elitaş, OHAL’in MGK’da Pazartesi günü görüşüleceğini açıkladı.

OHAL KOMİSYONU BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuruları Temmuz 2017’de başladı ve 60 gün sürecek. Yapılan açıklama ile son başvuru tarihinin 14 Eylül Perşembe günü olduğu bildirilmişti. AK Partili Mustafa Elitaş OHAL süresinin uzatılacağını söyledi ve “Konu Pazartesi günü MGK gündemine gelecek” dedi.

OHAL KOMİSYONUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

MEB personelleri, kamu personelleri, Emniyet ve TSK personelleri, askeri öğrenciler, kapatılan kurum ve kuruluşların yetkililer, bunlar dışında kalan haklarında Kanun Hükmünde Kararname ile işlem tahsis edilmiş gerçek ve tüzel kişiler OHAL inceleme komisyonu başvurusu yapabilecekler.

BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Başvurularınızı aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru ekranında, tüzel kişilere ait giriş üzerinden yapılabilecek başvurular, kurum veya kuruluşu kanunen temsile yetkili kişiler tarafından yapılabilir. İnceleme talebinde bulanacağınız tüzel kişiliğe ait, kapatılma tarihi itibarıyla kurum ve kuruluşu temsile kanunen yetkili olduğuna dair karar, imza sirküleri, vekaletname ya da diğer resmi belgelerin onaylı sureti bulunması halinde başvurunuz kabul edilecektir.

Başvuru yapacak, yapan kişinin, kurumun durumuna göre bu sekmelerden birisi seçilecek. Eğer meslekten ihraç edilen bir öğretmen, memur, kamu çalışanı başvuru yapacak ise GERÇEK KİŞİ sekmesini seçecek. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde başvuru VEKALETEN yapılacaksa VEKALETEN sekmesi, OHAL komisyonuna başvuruda vasi tarafından başvuru yapılacaksa VESAYETEN sekmesi, eğer kapatılan kurum, dernek, sendika, vakıf vs gibi kuruluşların başvurusu yapılacaksa da TÜZEL sekmesi seçilecek.

Meslekten ihraç edilen, öğrencilikle ilişiği kesilen, hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile işlem yapılan kişi başvurusunda TC Numarasını, adını, soyadını, annesinin kızlık soyadının birinci ve sonuncu harfini, cep telefon numarasını yazacak ve Onay Kodu Gönder butonuna basacak. Girilen cep telefonu numarasına doğrulama kodu gönderilecek. Doğrulama kodu girildikten sonra Devam Et butonuna basılarak OHAL komisyonu başvurusunda diğer aşamaya geçilebilecek.

Sisteme bilgileri girip giriş yapıldıktan sonra ikinci ve başvuru aşamasına geçilecek. Burada dört aşamalı bir başvuru adımı olacak. Birincisi; Vatandaş Bilgileri, ikincisi; KHK Bilgileri, üçüncüsü; Başvuru Detay, dördüncüsü; Başvuru Önizle ve Tamamla…

Vatandaş Bilgileri kısmında Başvuru Türü, TC Numarası, Ad Soyad, Adres, Doğum Yeri, Doğum Tarihi gibi bilgiler ve Nüfus Bilgileri olacak. Burada çoğu bilgi sistem tarafından alınacak ve pasif durumda olacak. Sadece Öğrenim Durumu, Cep Telefonu, E-Posta kısımları doldurulacak. Nüfusta yer alan adresiniz ile şu anda yaşadığınız adresiniz aynı değilse Nüfusta yer alan adresimi kullanmak istemiyorum seçeneğini seçin. Daha sonra yeni adresinizi girin. Bu ekranda bilgileri girdikten ve tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra sağ alt köşede yer alan İleri butonuna basınız.

OHAL inceleme komisyonu başvurusunda dikkat edilecek en önemli kısım detay kısmıdır. Burada başvuru yapan kişi suçsuz olduğunu 6 bin karakter yer ayrılan bölüme yazarak ifade edecek. Bu ekranda Başvurunun Teslim Edileceği Kurum, Dilekçe (Beyan) kısımları yer almaktadır. OHAL komisyonuna internetten başvuru yaptıktan sonra başvuru formunu nereye teslim edecekseniz teslim edilecek kurum kısmında orası seçilecek. OHAL inceleme komisyonu başvurusu dilekçesi beyan kısmında da başvuru yapan kişi suçsuz olduğunu açıklayacak bir metin yazacak. Burada suçsuz olduğunu kanıtlayacak somut veri, bilgi, kişi ne varsa yazılabilir. Daha sonra burası doldurulduktan sonra İleri butonu ile son aşamaya geçilecek.

OHAL inceleme komisyonu başvuru ekranı son aşama yapılan başvurunun önizlemesi ve başvurunun tamamlanması yani kaydetme kısmıdır.

OHAL inceleme komisyonu elektronik başvuru onay kısmında bir önceki aşamalarda doldurduğumuz Vatandaşlık Bilgileri, KHK Bilgileri, Başvuru Bilgileri kısımlarını görüyoruz. Yapılan işlemlerde hata yoksa, bilgiler doğruysa komisyon başvurusu onayını bitirebiliriz. Sağ alt köşede yer alan Başvuruyu Tamamla butonuna basabiliriz. Eğer başvuru aşamalarında hata yapılmışsa, bilgilerde yanlışlıklar varsa Geri tuşu aracılığı ile hatalı, eksik aşamaya gidilebilir.

KURUMA GÖRE RENK UYGULAMASI

Kapatılan Askeri Yargıtay binasında çalışan komisyonun çalışma sistemine ilişkin önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Komisyon, başvurunun internet üzerinden yapıldığı andan sonuçlandırılıncaya kadar aşamalarını elektronik ortamda anlık olarak takip edecek. Başvuranın kurumuna göre farklı renklerde basılan dosyaların üzerinde Başbakanlık logosu bulunuyor. Logonun hemen altında ise "TC Başbakanlık Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu" yazısı yer alıyor. Dosya üzerinde başvurucun adı soyadı, TC kimlik numarası, kurumu ve hangi KHK ile ihraç edildiğini gösteren bölümler bulunuyor. Farklı renk uygulamasının, çalışma kolaylığı sağlaması için tercih edildiği belirtildi.

OHAL inceleme komisyonuna başvuru yapıldıktan ve başvuru onaylandıktan sonra karşımıza son bir ekran gelecek. Bu ekran gelmeden başvuru sayfasını kapatmayınız. Gelen ekranda

Başvuru Çıktısını Al butonuna basınız. Elektronik başvurunuzun çıktısını alınız.

OHAL KOMİSYONU NEDİR?

23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı KHK ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Böylece OHAL uygulamaları kapsamında memuriyetten ve çeşitli görevlerden çıkarılanlara ‘itiraz’ yolu açıldı. 7 kişiden oluşan Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemler hakkında başvuruları değerlendirecek ve karar verecek. Komisyon, 60 gün içinde yapılan itirazları incelemeye alacak. 7 üyeli Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı 4 olacak. Oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak.