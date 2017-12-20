OKİS, Bayraktar TB2 ile test edildi

Gerçekleştirilen testlerde Bayraktar TB2'ye entegre edilen OKİS Hava Birimi ile pist kenarında bulunan OKİS Yer Birimi arasında 12 km mesafeden iletişim sağlandı, Bayraktar TB2 ve OKİS kullanılarak gerçekleştirilen tüm yer ve hava testlerinde üretilen pozisyon bilgisinin platformun küresel konumlama sisteminden (GPS, Glonass vb.) bağımsız şekilde otomatik iniş kalkış imkanı verecek yüksek hassasiyete sahip olduğu gözlemlendi.

İHA'ların yedekli ve güvenli kalkış ve iniş yapması için kullanılan OKİS, İHA’lar üzerinde yer alan transponder ve antenini içeren OKİS Hava Birimi ile pistte konuşlu tek darbe sorgulama radarından oluşan OKİS Yer Birimi olmak üzere iki ana birimden oluşmaktadır. OKİS Hava Birimi küçük boyut ve ağırlığı ile hemen her segmentte İHA’larda faydalı yük kapasitesine önemli bir etkisi olmadan kullanılabilmektedir.

Meteksan İnternet sitesinde yaptığı açıklamada, "Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen OKİS’in performansının, kısa süre içinde Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir güç çarpanına dönüşen Bayraktar TB2 İHA platformu üzerinde denenmesi için bize destek olan Baykar ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." temennisinde bulundu.