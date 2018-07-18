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Oktar operasyonunda ikinci dalga yolda

'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan soruşturmanın ikinci dalgası yolda.

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Büyük bir gizlilik içinde yapılan operasyonun deşifre olmaması için az sayıda polisle çalışıldığı ve önümüzdeki günlerde daha geniş çaplı operasyonla şüpheli sayısının artacağı öğrenildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun deşifre olmaması için büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü ortaya çıktı.

Operasyon bilgisinin çok az polisle paylaşıldığı ve yardım alınan kurumların da sınırlı sayıda tutulduğu öğrenildi. Büyük bir gizlilikle yapılan ve 187 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ileriki günlerde ikinci dalgasının yapılacağı ve şüpheli sayısının daha fazla artabileceği belirtildi.

Kaynak: HÜRRİYET

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