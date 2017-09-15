Okul servisleri için üç bakanlık devrede Milli Eğitim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile İçişleri bakanlıkları, okullara hizmet veren servislere ilişkin yönetmeliği, mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda yeniden ele alacak. Bu kapsamda, yönetmelikteki aksayan hususların giderilmesi için çalışma başlatıldı.