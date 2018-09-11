Okula uyum zili çaldı
MEB’in ‘okula uyum haftası’ kapsamında ana sınıfı ve 1’inci sınıf öğrenciler için ders zili bir hafta erken çaldı. Miniklerin bir kısmı heyecanla sınıflarına koşarken, ailelerinden ilk kez ayrılanlar ise gözyaşlarına boğuldu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın(MEB) okula uyum haftası uygulamasıyla ana sınıfı ve 1’inci sınıf öğrencileri okulların açılacağı tarihten 1 hafta önce ders başı yaptı. Okul heyecanı yaşayan minikleri, okulun ilk gününde aileleri de yalnız bırakmadı. Anne ve babaları ile birlikte okulun yolunu tutan miniklerin heyecanı ise dikkat çekti. Kimi öğrenciler ailesinin okul çıkışına kadar beklemesini isterken kimisi ise okul başladığı için mutlu olduğunu ifade etti.Bazı okullarda sınıflar balonlarla süslendi ancak yine de bazı minikler velilerinden ilk kez ayrılırken gözyaşlarına boğuldu.
‘ANNEM BENİ BEKLER’
Birinci sınıfın ilk gününde annesiyle birlikte okulun yolunu tutan Eren Şahin, “Mutluyum, okulu seviyorum. Annem beni bekleyecek” diyerek heyecanını dile getirdi. Birinci sınıfın ilk gününde çocuğunu okula götüren bir veli ise “3 senedir anaokuluna gidiyoruz. Bizde heyecanlıyız, şu anda beni bırakmıyor ilk gün öyle oluyor” ifadelerini kullandı.
MEB’in uyum haftası uygulaması öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana sürüyor. Bu kapsamda cuma gününe kadar ‘çocuk-aile-öğretmen tanışma’, ‘okul ve eğitim ortamını tanıma’, ‘arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma’ gibi etkinlikler düzenlenecek. Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Mobil timler görev başında
Minik öğrenciler sınıfları doldururken Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mobil Okul Timleri uyum haftası kapsamında okul önlerinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimler gerçekleştirdi. Polisler okul çevrelerindeki servis araçları ve otomobilleri inceledi. Şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Tespit (GBT) taramasından geçirildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere kalem ve silgi dağıttı. Denetimlerde polis helikopteri de havadan incelemelerde bulundu. Veli ve öğrenciler denetimlerden memnun olduklarını belirterek devam etmesini istedi. İstanbul’daki denetimlerde 850 ekipte 9 bin 500 görev yapıyor. 2 polis helikopterinin yanı sıra 9 deniz botu da görev yaptı. İstanbul’da Bağcılar ve Ataşehir’de yapılan denetim sırasında lüks bir otomobilde ruhsatı başkasına ait pompalı tüfek ve ona ait çok sayıda fişek bulundu.
Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce okulların açılmasıyla beraber okul servisleri denetlendi. Eksiği bulunan servislere idari para cezası kesildi.
MEB’den velilere kitap
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öncülüğünde eğitimde niteliği ve verimliliği artırmak, ebeveynleri çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin bilgilendirmek için hazırlanan “Çocuğum Okula Başlıyor” isimli kitapçık velilere dağıtılmaya başlandı. Kitapçığın önsüzünde velilere seslenen Bakan Ziya Selçuk “Her çocuk bir bireydir ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri vardır. Bize düşen görev, onların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaktır. Gelin, çocuklarımızın eğitim yolculuğuna küçük dokunuşlarla yön verelim, onlara varlığımızı daima hissettirelim ve güzel bir gelecek inşa edelim” dedi. Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Prof. Dr. Haluk Yavuzer ve Prof. Dr. Acar Baltaş’ın da katkıda bulunduğu kitapçık öğretmen ve akademisyenler tarafından hazırlandı. Kitapçıkta, “Çocuğumu Tanıyorum”, “Okula Başlarken” gibi konular yer aldı.
141 milyon ders kitabı hazır
Öğrencilere örgün eğitim için ücretsiz verilecek toplam 141 milyon 505 bin 230 ders kitabının baskısı tamamlandı. Geçen yıllarda mayıs ayında yapılan ders kitapları ihaleleri, bu yıl müfredat değişikliğine gidilmesi nedeniyle 13-17 Temmuz’da gerçekleşti. Temmuz sonu imzalanan sözleşmelere göre, ücretsiz ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü depolarına 15 Eylül’e kadar teslim edilecek. Bu kapsamda, 6 Ağustos’tan itibaren baskısı tamamlanan ücretsiz ders kitaplarının il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü depolarına dağıtımı devam ediyor. Teslim edilmesi gereken toplam 141 milyon 505 bin 230 kitaptan 110 milyonunun, 81 ildeki depolara dağıtımı yapıldı. Tüm ders kitapları, 17 Eylül Pazartesi günü okullarda sıraların üzerinde olacak.
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