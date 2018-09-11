Okula uyum zili çaldı 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın(MEB) okula uyum haftası uygulamasıyla ana sınıfı ve 1’inci sınıf öğrencileri okulların açılacağı tarihten 1 hafta önce ders başı yaptı. Okul heyecanı yaşayan minikleri, okulun ilk gününde aileleri de yalnız bırakmadı. Anne ve babaları ile birlikte okulun yolunu tutan miniklerin heyecanı ise dikkat çekti. Kimi öğrenciler ailesinin okul çıkışına kadar beklemesini isterken kimisi ise okul başladığı için mutlu olduğunu ifade etti.Bazı okullarda sınıflar balonlarla süslendi ancak yine de bazı minikler velilerinden ilk kez ayrılırken gözyaşlarına boğuldu.

‘ANNEM BENİ BEKLER’

Birinci sınıfın ilk gününde annesiyle birlikte okulun yolunu tutan Eren Şahin, “Mutluyum, okulu seviyorum. Annem beni bekleyecek” diyerek heyecanını dile getirdi. Birinci sınıfın ilk gününde çocuğunu okula götüren bir veli ise “3 senedir anaokuluna gidiyoruz. Bizde heyecanlıyız, şu anda beni bırakmıyor ilk gün öyle oluyor” ifadelerini kullandı.

MEB’in uyum haftası uygulaması öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana sürüyor. Bu kapsamda cuma gününe kadar ‘çocuk-aile-öğretmen tanışma’, ‘okul ve eğitim ortamını tanıma’, ‘arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma’ gibi etkinlikler düzenlenecek. Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak.