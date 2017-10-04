OlIver’ın kalbini anlatacak

Kalp hastası Tayfun Erdem, 2006 yılında, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sağlık durumu her geçen gün kötüleşen ve yaşaması için nakil olması gereken Tayfun Erdem’i hayata bağlayacak haber Bodrum’dan geldi. Ailesiyle İngiltere’den tatile gelen 17 yaşındaki Craig Oliver Beston, beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi. Beyin ölümü gerçekleşince, ailesi Oliver’ın organlarını bağışladı. Oliver’ın kalbi Tayfun Erdem’e nakledildi. Nakil sonrası yeni bir hayata başlayan Tayfun Erdem, Oliver’ı hiç unutmadı.

ORGAN GÖNÜLLÜSÜ

Naklin yapıldığı 17 Ekim 2006 tarihini ikinci hayatının başlangıcı olarak kabul eden Tayfun Erdem, aradan geçen 11 yılda Beston ailesiyle bağını hiç koparmadı. Oğullarının ölümünden sonra organlarını bağışlayan aile, ülkelerinde de bu konuda birçok dergi ve gazeteye röportaj verdi. Organ bağışının artması için yürütülen çalışmalarda aktif olarak görev alan aile bu kez Tayfun Erdem’den İngiltere organ bağışı konusundaki farkındalığı artırmak için yardım istedi. Bu isteği severek kabul eden Türk genç, nakilden sonraki süreci, Oliver’ın ailesiyle ilişkilerini, İngiltere’de düzenlenecek toplantılarda anlatacak. Ailenin teklifini hemen kabul ettiğini söyleyen Tayfun Erdem “Benim için büyük onur olacak. Türk olarak İngiltere’de farkındalık yaratmak çok güzel. Hem birlikte vakit geçireceğiz hem de organ bağışı için de önemli çalışmalarımız olacak” dedi.