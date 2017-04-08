Ölümden döndüler, ambulansa binmek istemeyip otomobil için ağladılar

Edinilen bilgiye göre kaza saat 01.30 sıralarında, D-100 Karayolu Pekşenler mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine ilerleyen Mustafa K. idaresindeki 06 FY 2818 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Murat K. idaresindeki 54 HC 955 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobilin şoförü Mustafa K. ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanırken, kaza nedeniyle savrulan otomobil beton bariyerlere çarparak alev aldı. Çevredeki vatandaşlar ile kazaya karışan kamyon sürücüsü, yaralıları otomobilden çıkararak yangın söndürücülerle otomobildeki yangını söndürdü. Kamyon sürücüsü Murat K., kazadan yara almadan kurtulurken, kamyonda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, alkollü oldukları iddia edilen yaralılar, sağlık ekiplerinin kendilerine müdahale etmesine izin vermediler. Otomobilin sahibi olduğunu iddia eden ve ismi öğrenilemeyen yaralı, kaza yapan otomobilini bırakmak istemeyerek sürekli otomobili için ağladı. Güçlükle sedyeye alınan yaralılar, sedyeden inmeye çalışınca, görevliler kazazedeleri ambulansa bindirmek için uzun süre dil döktü. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen sedyeden kalkan yaralılar, bu kez yürütülerek ambulansa götürüldü. Buna rağmen ambulansa binmek istemeyen yaralılar, görevlilere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri nezaretinde güçlükle ambulansa alınan yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobilde inceleme yapan ekipler alkol kutularına rastladı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen trafik, otomobil ve kamyonun yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.