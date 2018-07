On Numara sonuçları 23 Temmuz çekilişi MPİ On Numara çekiliş sonuçları mpi.gov.tr adresinde. Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara sonuçları 23 Temmuz sonuçları akşam belli olacak. Geçtiğimiz hafta 832. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı 3 olmuştu ve bu vatandaşlar kişi başı 104.402,35 TL ikramiye kazanmıştı. Bu akşam 833. hafta On Numara sonuçları için çekiliş yapılacak. Haftanın kazananları belli olacağı çekilişte noter huzurunda 22 numara belirlenecek. 23 Temmuz Pazartesi Milli Piyango On Numara sonuçları burada! Milli Piyango İdaresi'nin akşam gerçekleştireceği çekilişle birlikte On Numara çekiliş sonuçları açıklanacak. Haftanın ilk günü gerçekleşen Milli Piyango On Numara sonuçları için milyonlarca vatandaş, hayaller kurmaya başladı. Temmuz ayının sonuna yaklaşırken bugün On Numara çekilişi gerçekleştirilecek. 833. hafta On Numara sonuçları için MPİ'nin Ankara'daki merkezinde çekiliş yapılacak ve noter huzurunda yapılacak bu çekiliş internetten de canlı yayımlanacak. Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr adresi



NUMARALAR CANLI YAYINDA ÇEKİLECEK!



23 Temmuz 833. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.



23 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI



Haftanın numaraları çekildikten sonra 833. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.







ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI



On Numara 832. haftanın sayıları: 03, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 34, 37, 41, 46, 51, 56, 57, 63, 66, 67



On Numara çekilişinde on bilen 3 kişi 104 bin 402 lira 35'er kuruş kazandılar. Milli Piyango İdaresi, on bilen talihlilerin kuponlarını Antalya-Muratpaşa, Bursa-Osmangazi ile Mersin-Akdeniz'deki bayilerden yatırdıklarını açıkladı.



16 Temmuz On Numara çekilişinde diğer ikramiyeler ve kazananların dağılımı şöyle; 9 bilen 168 kişi bin 242 lira 95'er kuruş, 8 bilen 3 bin 146 kişi 66 lira 65'er kuruş, 7 bilen 26 bin 197 kişi 15 lira 35'er kuruş, 6 bilen 133 bin 424 kişi 3 lira onar kuruş ve hiç bilmeyen 161 bin 360 kişi 3 lira 35'er kuruş kazandılar.









ÇOKLU ÇEKİLİŞ NASIL OYNANIR?



On Numara'da diğer oyunlarda olduğu gibi çoklu çekiliş işaretlemesi yaparak aynı numaraları bir seferde 2,3 ve 4 çekiliş için oynayabilirsiniz. Ancak Sayısal Loto'da yeni bir uygulamaya geçileceğinden çoklu çekiliş oynama özelliği 14 Temmuz'a kadar durdulmuştur.



ON NUMARA İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?



On Numara çekilişi sonucunda kazanılan ikramiyeler, miktarlarına bağlı olarak farklı yerlerden tahsil edilir. Çekilişte 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye almaya hak kazanan talihliler arasından;

6 bilenler ve 7 bilenler loto bayileri,

8 bilenler ve 9 bilenler loto bayileri veya Milli Piyango İdaresi şubeleri,

10 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü aracılığı ile ikramiyelerini tahsil edebilirler.



On Numara çekilişinde kazanılan ikramiyelerin 1 yıl içinde tahsil edilmesi gerekir. 1 yıl sonunda tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için, Milli Piyango İdaresi tarafından ödeme işlemi gerçekleştirilmez. Çekilişte ikramiye gruplarında bilen olmaması durumunda, ikramiye tutarı üst grubun ikramiyesine eklenir. Çekilişte 10 bilen çıkmaz ise, ikramiye bir sonraki hafta verilmek üzere devreder.



ON NUMARA’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



On Numara çekilişi her hafta talihlilere ikramiye kazandırmaya devam ediyor. Çekiliş sonucunda sayıları doğru tahmin edenler, ikramiye almaya hak kazanıyor. On Numara’da en fazla çıkan ve talihlere ikramiye kazandıran sayılar; 3, 5, 12, 26, 35, 50, 62, 71, 72



ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



On Numara çekilişler her hafta Pazartesi günü canlı olarak Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesinden gerçekleştirilir. Canlı yayın ile çekiliş sayıları, noter huzurunda belirlenir. Sayıların belirlenmesinin ardından kazanan sayılar ve ikramiye gruplarına ait ikramiyeler ile büyük ikramiye kazanan iller listelenir.









ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ



İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.



On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,



10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.



On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.



On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.



On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.