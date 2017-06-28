Ordu'da '14. Vosvos Şenliği' başladı

Ordu Kent Konseyinin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği "14. Vosvos Şenliği" başladı.

Samsun ve çevre illerden yaklaşık 200 vosvos severin katıldığı şenliğin açılış programı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, programda yaptığı konuşmada, Vosvos Şenliği'nin Ordu'nun tanıtımı için güzel bir organizasyon olduğunu belirtti.

Göreve başladığı günden itibaren Ordu'nun tanıtımına önem verdiklerini dile getiren Balkanlıoğlu, turizmin Ordu için gelir kapısı olacağını vurguladı.

Balkanlıoğlu, Ordu'da yürütülen turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını temenni ederek, "Ordu için bu güzel bir organizasyon. Biz geldiğimiz andan itibaren buranın güzelliklerini görünce bu şehre aşık olduk bir nevi. 'İnsanlar bu güzellikleri tanısalar, bilseler, görseler aynı duyguyu yaşayacaklar' diyerek kendi kendimize tavsiyelerde bulunarak bu işe inandık. Başta kendim inandım. Bunun da pratik faydasını gördük." dedi.

Vali Balkanlıoğlu, yaptıkları tanıtımlar sayesinde gelecek günlerde bölgede çarşı, pazarın hareketleneceğini ve turizmin bir hayli yol alacağını ifade ederek, Vosvos Şenliği'nin de bunlardan biri olduğunu, bu şenlik sayesinde Karadeniz'in adının daha sık duyulacağını kaydetti.

Açılış programının ardından Karadeniz Sahil Yolu'nda konvoy oluşturan vosvoslar, Çambaşı Yaylası'na gitti.

Açılış programına, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, bazı kurum müdürleri ve vosvosseverler de katıldı.