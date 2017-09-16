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Ordu'da 5 yıldızlı otelde ikinci kez yangın

Ünye ilçesinde bir süre önce çıkan yangın nedeniyle tadilatta olan otelde yine yangın çıktı.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir süre önce çıkan yangın nedeniyle tadilatta olan otelde ikinci kez yangın çıktı.

Atatürk Mahallesi'ndeki sahil yolunda bulunan 5 yıldızlı otelin bodrum katının malzeme deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Otelin kapalı olması nedeniyle yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Otelde ilk yangın 15 Mayıs 2017 tarihinde zemininin iki kat altında yer alan mutfakta çıkmış, yangının fark edilmesi üzerine personel ve müşteriler boşaltılmış, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrasında söndürülmüştü.

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