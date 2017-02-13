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Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi.

  • DHA
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Ordu İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe ve Korgan ilçelerinde eğitim-öğretime 14 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Öte yandan kar nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için karayolları ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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