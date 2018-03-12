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Ordu'da eski eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Ordu'da tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Gölköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'ndeki evinde, boşandığı eşi 5 çocuk annesi Lale Yanık'ı (42), yaşanan tartışmanın ardından pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Nihat K'nin (44) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Gölköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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