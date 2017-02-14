Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapmak için yola çıkan otomobili takibe aldı. Daha sonra polis ekipleri, İstanbul'da yapılan sevkıyatın ardından Ordu'ya geri dönen uyuşturucu yüklü otomobilin takibini sürdürdü. Ekipler yaklaşık 2 bin kilometrelik takibin ardından uyuşturucu yüklü otomobili Ordu-Samsun sınırında durdurmak istedi. Bu sırada polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Yapılan kovalama sonrası uyuşturucu yüklü otomobilin sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Üç kişinin yer aldığı araçta yapılan aramada, bin 548 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 26 adet sentetik hap ele geçirildi.

Daha sonra soruşturmayı genişleten Ordu Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye, Fatsa, Altınordu ilçelerinin yanı sıra Samsun merkez ve Terme ilçesiyle İstanbul Esenyurt ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yaklaşık 300 sivil ve özel hareket polislerin yer aldığı operasyonda 2'si kadın 31 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerine yapılan operasyon sonucunda ise satışa hazır 104 gram uyuşturucu hap, 12 gram esrar, çok sayıda sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet tabanca ve bu silahlara ait 190 adet fişek ve mermi bulundu.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.