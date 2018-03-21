Org. Akar, Irak’ın kuzeyindeki sınır birliklerini ziyaret etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki sınır birliklerini ziyaret etti.
- İHA
Öğle saatlerinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki 34. Hudut Alay Komutanlığına gelen Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, burada askerlerle birlikte yemek yedi. Orgeneral Akar ve beraberindekiler, daha sonra Irak’ın kuzeyindeki askeri üs bölgelerini ziyaret etmek üzere buradan ayrıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.