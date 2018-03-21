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Org. Akar, Irak’ın kuzeyindeki sınır birliklerini ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki sınır birliklerini ziyaret etti.

  • İHA
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Öğle saatlerinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki 34. Hudut Alay Komutanlığına gelen Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, burada askerlerle birlikte yemek yedi. Orgeneral Akar ve beraberindekiler, daha sonra Irak’ın kuzeyindeki askeri üs bölgelerini ziyaret etmek üzere buradan ayrıldı.

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