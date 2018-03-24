Orgeneral Akar: Afrin'in tam kontrolü için üç beş köy kaldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: 'En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu iş olacak, diyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, bunun sonu yok. Bunu bütün arkadaşlarımız içselleştirdi. Bir bütün halinde bu mücadele sürüyor. İnşallah bunu başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız.'
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