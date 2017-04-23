Akar: Her şey çok güzel gidiyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, terör operasyonlarına ilişkin, 'Kahramanlıklar, fedakarlıklar devam ediyor. Her şey çok güzel gidiyor.' dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terör operasyonlarına yönelik açıklama yaptı.
Akar, "Kahramanlıklar, fedakarlıklar devam ediyor. Her şey çok güzel gidiyor." dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.