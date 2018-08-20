Orgeneral Güler'den Kurban Bayramı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberliğin pekiştiği, sevgi, saygı ve dayanışma duygularının daha da güçlendiği bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Dini bayramların, kırgınlık ve küskünlüklerin yerini dostluk ve kardeşliğe bıraktığı, büyüklerin, akrabaların, hastaların, gazilerin ve şehit ailelerinin ziyaret edildiği, birlik ve beraberlik ruhunun güçlendiği, yoksul ve muhtaçların hatırlandığı çok önemli günler olduğunu vurgulayan Güler, "Atalarımızın emaneti kutsal vatan toprakları üzerinde, kederde, kıvançta ve tasada birleşmiş bir milletin çocukları olarak, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde dargınlık ve kırgınlığın yerini barış ve dostluğun aldığı bu müstesna günleri kutlamak en büyük mutluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, bayramların, geleneklerin korunması, kültürel değerlerin öneminin anlatılması ve geleceğin teminatı olan gençlerde tarih bilinci, yurt sevgisi, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilebilmesi için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Güler, şunları kaydetti:

"Kardeşlik ve dostluk duygularımızın daha da öne çıktığı bu bayram gününde, yurdumuzun dört bir yanında görevleri başında olan, teröristle mücadele harekatı kapsamında başarılı operasyonlar icra eden, üs bölgeleri ve hudutlarımızda görev yapan, barışı destekleme harekatı ile dünyanın birçok ülkesinde vazife icra eden her rütbedeki kahraman silah ve mesai arkadaşlarımı sevgiyle selamlıyor, gözlerinden öpüyorum.

Bu vesileyle bizlere böyle güzel bayramları özgür ve huzurlu bir şekilde kutlama imkanı ve onuru veren başta devletimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve yüce milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her kademesinde görev yapan general, amiral, subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş, işçi, sözleşmeli erbaş, er, askeri öğrenci, erbaş ve erlerimiz ile kıymetli aile fertlerinin, müşterek operasyon yaptığımız güvenlik güçlerimiz ve güvenlik korucularımızın, tüm şehit ve gazilerimizin değerli yakınları ile hayatta olan kahraman gazilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlık, başarı, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlara erişmelerini temenni ediyor ve saygılar sunuyorum."