Osmaniye'de hemşire evinde ölü bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir hemşire evinde ölü olarak bulundu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesinde görev yapan hemşire Songül Tarımcı (54), ikamet ettiği Gazioğlu 2 sitesindeki evinde ölü olarak bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hemşirenin cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
Öte yandan, ölü bulunan Hemşire Songül Tarımcı'nın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
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