Osmaniyeli Hayırseverler Suriyeli Çifti evlendirdi

Suriye'nin Deyru'z Zor şehrinden bir yıl önce kaçarak Kadirli ilçesine bağlı Şabaplı köyündeki tarım arazisi üzerine kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamaya başlayan Ahmed Ceddui (21) ile akrabası olan Necme Ceddui (19), aile büyükleriyle yapılan görüşmenin ardından evlenme kararı aldı.

Düğün masrafları Kadirli Dosteller Derneği tarafından karşılanan çiftin kalacağı çadıra eşyaları yerleştirilerek, üzerine Türk bayrağı asıldı. Suriyeli damat Ahmed Ceddui, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de evlendiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hayatımın en mutlu gününü Türkiye'de yaşıyorum. Türk insanı bizlere kucak açtı, sahip çıktı, Türk insanı çok iyi. Düğün töreninin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gelin Necme Ceddui ise her genç kızın hayalindeki mutluluğu ülkesinden uzakta yaşamanın zor olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hayırseverlere teşekkür eden Ceddui, "Her kız benim gibi mutlu olmak ister. Suriye'de evlenmek isterdim ama olmadı. Türk insanı sahip çıkarak, mutluluğumuzu yaşattı. Zor şartlarda, vatanımızdan uzakta kendi geleneklerimize göre evlendiğim için mutluyum." diye konuştu.

Kadirli Dosteller Derneği Başkanı Gürsel Kıreker de hayırseverlerin katkılarıyla Suriyeli iki gencin mutluluklarına ortak olduklarını kaydetti. Damat ve gelinin tebrikleri kabul etmesiyle düğün sona erdi.