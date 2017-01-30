Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu’ndan Kılıçdaroğluna yanıt; “Parlamenter sistem canımıza yetti”

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Osmanlı Hanedanı'nın "sultan" unvanını taşıyan hayattaki kadın üyelerinin en gençlerinden olan Sultan 2. Abdulhamid Han’ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, “Torununun Dilinden Kösem Sultan” konulu konferansa katıldı. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bulunan Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde düzenlenen konferansa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Nilhan Osmanoğlu konuşmacı olarak katıldığı “Torununun Dilinden Kösem Sultan” konulu konferansta Osmanlı tarihinin en dikkat çekici isimlerinden Kösem Sultan’la ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Sultan II. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, sosyal medyadaki "ben de varım" kampanyasına katılmıştı. Osmanoğlu "Cumhurbaşkanımızı Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmamak için evet diyorum’’ demişti. Bu konuyla ilgili soru üzerine açıklama yapan Nilhan Osmanoğlu, neden "ben de varım" kampanyasına katıldığını açıklamıştı.

Oyunu ‘Evet’ olarak kullanmasının bir çok nedeni olduğunu ifade eden Osmanoğlu, parlamenter sistemin, dava adamı olarak öne çıkanlara engel olduğunu söyledi. Konuyla ilgili örnekler veren Osmanoğlu konuşmasında şu ifadeler yer verdi;

“Bu mu demokratik ülke?”

“Benim oyun tabiki ‘EVET’ten yana oldu. Bunun bir çok sebebi var. Parlamenter sistemin benim değerlerime, benim dava adamı gördüğüm kişilere hep zarar verdiğini düşünüyorum. Örneklendirecek olursak, Adnan Menderes ve dava arkadaşları parlamenter sistem yüzünden asılmadılar mı? Bu şekilde şehit edildiler. Darbeler bu dönemde yapıldı. Kenan Evren, “Bir sağdan bir soldan astık” dediğinde o gençler bu parlamenter sistem yüzünden gittiler. Sonrasında rahmetli Turgut Özal, Çankaya Köşkü’ne bu parlamenter sistem yüzünden hapsedilmedi mi? Zehirlendiğinde yardıma koşacak ambulans dahi gidemedi. Bir çok örnek verebiliriz bununla ilgili. Parlamenter sistemde yaşadığımız zorluklarla ilgili bir çok örnek verebiliriz. Cumhurbaşkanımız okuduğu şiir yüzünden siyasi yasaklı hale gelmedi mi? İmam-Hatipler kapatıldı, başörtülü kızlarımızı yerlerde sürüklediler. Bu parlamenter sistem yüzünden. Bu mu demokratik ülke? Kılıçdaroğlu diyor ya, “Neyinize yetmedi parlamenter sistem” diye. Bizim canımıza yetti parlamenter sistem artık. O yüzden biz başkanlık sistemine evet diyoruz.”

“Bunu hiçbir zaman kaybettiremezler”

Osmanoğlu 15 Temmuz ile ilgili sorulan soruyu da cevapsız bırakmadı. Tarihi ile olan bağları koparılmaya çalışılan bir milletin 15 Temmuz’da hiç beklenmedik bir tepki verdiğini söyleyen Osmanoğlu, “Daha öncesinde biz kendi aramıza konuşuyorduk, böyle bir savaş çıksa biz nasıl reaksiyon veririz. Acaba Çanakkale’deki şehitlerimiz gibi biz de çıkabilir miyiz, silah tutabilir miyiz, savaşabilir miyiz? Bunları konuşuyorduk. Çıkardığımız sonuç hiçte olumlu değildi. Belki bir çoğunuzun öyledir. Ama sonrasında 15 Temmuz’da insanların kendisinin dahi idrak edemeyeceği reaksiyonlar oldu. Ertesi gün “Sen bunu nasıl yaptın?” diye sorsan, “Bilmiyorum” der. Bir çok partiyi, bir çok ideolojiyi kendi çatısı altında toplayan o vatan duygusu var ya, o aşk. İşte bu kaybettirilemeyen şeyle savaştı. Ne yaparlarsa yapsınlar bunu hiçbir zaman kaybettiremezler” dedi.

Konferans sonunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta günün anısına Nilhan Osmanoğlu’na plaket takdim etti. Konferansa katılan vatandaşlarda Nilhan Osmanoğlu ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.