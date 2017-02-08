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ÖSO birlikleri El Bab kapısında

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri bu sabah itibariyle Suriye'nin El Bab kenti girişine ulaştı.

  • GAZİANTEP (İHA)
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  Gece boyunca çatışmaların şiddetli şekilde devam ettiği Halep-El Bab yolunda ilerleyiş gösteren ÖSO askerleri, bu sabah itibariyle DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab'ın  güneybatı kapısına giriş yaptı.
 
  ÖSO askerlerinin çektiği cep telefonu görüntülerinde, birliklerin tekbir sesleri ile ilerledikleri Halep- El Bab yolunun sonunda kentin girişinde DEAŞ militanları ile yaşanan sıcak çatışmaların olduğu gözlendi.

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