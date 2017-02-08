ÖSO birlikleri El Bab kapısında

Gece boyunca çatışmaların şiddetli şekilde devam ettiği Halep-El Bab yolunda ilerleyiş gösteren ÖSO askerleri, bu sabah itibariyle DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab'ın güneybatı kapısına giriş yaptı.

ÖSO askerlerinin çektiği cep telefonu görüntülerinde, birliklerin tekbir sesleri ile ilerledikleri Halep- El Bab yolunun sonunda kentin girişinde DEAŞ militanları ile yaşanan sıcak çatışmaların olduğu gözlendi.