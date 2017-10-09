Otel soygununa villa kiralama alternatif oldu

Sektördeki bu çarpık durumu gören iki genç girişimci, geçen yıl villa kiralama sektörüne girerek yeni bir akım başlattı. Fatih Tongal ve Ömer Bacak kurdukları ‘villacım.com’ sitesiyle hem muhafazakar kesime hem de uygun fiyatlı tatil yapmak isteyen yerli turiste alternatif bir kanal oluşturdu.

HAFTALIK 3 BİN TL

Şirketin kurucu ortaklarından Fatih Tongal, 300 TL sermaye ile girdikleri villa kiralama işinde bugün 2 milyon TL ciro gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugün 320 villa ile hizmet verdiklerini belirten Tongal “Kaş ve Kalkan’da bulunan villalarımızda yılda 7 bin civarında kişiyi ağırlıyoruz. Yaptığımız iş yeni bir sektör olmamasına rağmen, Türk turizm konseptinde kendine yeni yeni yer arıyor. Büyüme potansiyeli var” dedi. İnsanların tatilde kendilerini özel hissetmek istediklerini söyleyen Tongal “5 kişiden oluşan bir aile düşünün, haftalık 3 bin TL’den bir villa kiraladı. Bu ailenin günlük ödeyeceği rakam 425 TL. Bunu kişiye böldüğünüzde 85 TL’ye denk geliyor. Bu fiyata pansiyon dahi bulmanın mümkün değil” dedi.

TAMAMI HAVUZLU

32 bin TL’ye de kiralık villa olduğunu söyleyen Ömer Bacak ise “Bu kişinin isteğine kalmış. 3 bin TL’ye de villamız mevcut, 32 bin TL’ye de. Çok lüks villalarımız da var. 10-15 kişiyi ağırlayabileceğimiz, içlerinde jakuzi ve şömine olan…” dedi. Villaların çoğunun doğa veya deniz manzaralı olduğunu ifade eden Bacak “Tamamı dayalı döşeli evler, hepsinde yüzme havuzu var” diye konuştu.