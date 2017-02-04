Otobüs şoförünü bıçaklayan şahıs ayakkabısız kaçtı

Olay, gece 23.30 sıralarında Konya'nın merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi Söylemez Sokak üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. 15 numaralı Aydoğdu - Saman Pazarı seferini yapan 42 DGZ 40 plakalı belediye otobüsüne el kartsız binen bir kişi, “Neden el kartını tutmuyorsun” diyen şoför İbrahim Şerbetçi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs üzerinde bulunan bıçakla otobüs şoförünü elinden bıçakla yaraladı.

Yaralanan sürücü saldırganın kaçmaması için kapıları kapattı. Kargaşa sırasında bir bayan yolcunun fenalaşması üzerine şoför kapıyı açınca saldırgan şahıs kaçtı. Kaçarken tekrar kapanmak üzere olan kapıya bir ayağını sıkıştıran zanlı ayakkabısını da bırakarak gözlerden kayboldu.

Yaşadıklarını anlatan sürücü İbrahim Şerbetçi, “Otobüsün önüne geçtiler. Bende her halde otobüsü kaçırdılar kış günü soğukta üşümesinler diyerek durak harici durdum. Birisi bindi, ‘Abi bacağım ağrıyor’ dedi. ‘Hem durak harici biniyorsun hem de elkart tutmuyorsun’ dedim. Sonra hakaret etmeye başladı ve beni bıçakla elimden yaraladı. Bunun üzerine polise haber ettim. Elimde çekiç vardı. Eğer çekiç olmasaydı ve saldırgana direnmeseydim belki hayatta olmayacaktım” diye konuştu.

Elinden yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan saldırganın yakalanması için soruşturma sürüyor.