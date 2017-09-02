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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 7 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Fadime Böke'nin (27) kullandığı 34 GL 7815 plakalı otomobil, D100 karayolundaki Erbaa Bölge Trafik kavşağında orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki sürücü ile Güldane (54), Osman (57), Dönüş (29), Naz (11), Hüseyin (8) ve Nurettin Ali Böke (5) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

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