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Otomobil, durağa çarpıp şarampole devrildi: 1'i bebek 4 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolcu durağına çarparak, şarampole devrildi. Kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Sağlık görevlisi, ambulansta müdahalede bulunduğu bebeği kucağından indirmedi.

  • DHA
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Kaza, saat 10.00 sıralarında, Çermik yolunda meydana geldi. Ergani'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine giden sürücüsünün ismi öğrenilenemeyen 63 K 5703 plakalı otomobilin lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolcu durağına çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, araçtan çıkardıkları yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık görevlisi, ambulansta müdahalede bulunduğu bebeği kucağından indirmedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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