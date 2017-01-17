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Otomobilin farında bonzai ele geçirildi

Sivas'ta, narkotik köpeği 'Kayra'nın katılımıyla yapılan aramada bir otomobilin ön far kısmına gizlenmiş 5,15 gram bonzai bulundu

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Sivas'ta, bir otomobilin farına gizlenmiş bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine içerisinde H.Ç. ile E.K'nın bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobilde narkotik köpeği "Kayra"nın katılımıyla yapılan aramada, aracın ön far kısmına gizlenmiş 3 fişek içerisinde 5,15 gram bonzai bulundu.

H.Ç. ile E.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

- Otobüste esrar ele geçirildi

Öte yandan Gölova ilçesi Boğazköyü mevkisinde rutin yol kontrolü ve arama faaliyeti yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Otobüsün bagaj kısmında ismi açıklanmayan bir yolcuya ait valizde 476 gram esrar bulundu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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