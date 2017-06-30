Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ayvalık'ta otomobiliyle evin bahçesine uçtu

Ayvalık ilçesinde bir otomobil, gece saatlerinde bir evin bahçesine uçtu. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Çamlık Mahallesi Faruk Saylam Caddesi'nde Mutlu T. yönetimindeki 10 VTV 56 plakalı otomobil, gece saat 01.00 sıralarında bir evin bahçesine uçtu. Olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürülen sürücü Mutlu T.’nin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. 
 
Kaza yapan aracı bahçedeki kümesin durdurduğunu anlatan Gül Toplu adlı vatandaş, “Eğer kümes olmasaydı bu araç komşumuzun İzmir’den gelen oğlunun odasına girebilir ve belki de daha kötü olumsuzlukların yaşanmasına neden olabilirdi” dedi.
 
Yaralının hastaneye götürüldüğünü söyleyen Toplu, “Aracın içerisinde bira şişeleri var. Sürücünün alkollü olduğunu öğrendik” diye konuştu.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Vizelerde sıkıntı var, Sayın Başbakan

Başbakan Yıldırım: Vizelerde sıkıntı var, Sayın Başbakan

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA