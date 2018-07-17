Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Otomotiv devinden 'lüks uçan taksi' hamlesi

İngiliz otomotiv firması Rolls Royce'un lüks uçan taksi projesi üzerinde çalıştığı, 2020 yılında uçuşlara başlanacağı açıklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ürettiği lüks otomobillerle bilinen İngiliz otomotiv firması Rolls Royce, aynı sınıfta lüks taksi projesi için çalıştığını duyurdu.

3D yazıcılarla taslağı hazırlanan taksilerin, 90 derece dönebilen kanatlara sahip olacağı ve 5 yolcu taşıyabileceği bildirildi.

Lüks uçan taksilerin türbinlerinin 500 kilovatlık güçle çalışacağı, enerji depolayabileceği ve saatte yaklaşık 405 kilometre hıza ulaşacağı kaydedildi.

<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/07/17/170720180229402012913_3.jpg>

UÇUŞLAR 2020'DE BAŞLIYOR

Kalabalık şehirlerde ulaşımı rahatlatmak için düşünülen lüks taksilerin 2020 yılında uçuşlara başlayacağı belirtildi.

Daha önce Uber firması da uçan taksi projesini duyurmuştu.

Kaynak: BBC

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Elon Musk’ın kurduğu Boring Company firması tuğla üretmeye başladı

Elon Musk’ın kurduğu Boring Company firması tuğla üretmeye başladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA