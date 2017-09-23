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Ovacık'ta 1 kişi terör örgütü MLKP tarafından öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde odun toplamak için araziye çıkan 1 kişi terör örgütü MLKP tarafından öldürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde yaşayan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ilçe temsilcisi Rıza Örük, odun toplamak için Yaylagünü köyüne gitti.

Örük'ün eve dönmemesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi veren aile, ekiplerle birlikte kayıp şahsı aramak için bölgeye gitti.

Arazide yapılan aramada Örük'ün cenazesi Yaylagünü köyüne bağlı Çayırdüzü mezrası kırsalında bulundu. Yapılan ilk incelemede Örük'ün ateşli silah ile öldürüldüğü belirlendi.

Güvenlik birimlerince yapılan araştırma sonucu Örük'ün terör örgütü MLKP tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

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