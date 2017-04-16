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Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Bitlis'te seçim görevlileri ve içinde oy pusulalarının bulunduğu torbalar bazı yerleşim birimlerine güvenlik gerekçesiyle askeri helikopterle götürüldü.

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İl Jandarma Komutanlığı, anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulması esnasında seçim ve sandık güvenliği kapsamında, bazı yerleşim bölgelerine oy pusulalarını helikopterle taşıdı.

Bitlis'ten havalanan askeri helikopter, seçim görevlileri ve içinde oy pusulalarının bulunduğu torbaları, merkeze bağlı Sehi ile Hizan ilçesine bağlı Horozdere bölgesine götürdü.

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından görevliler ve oy pusulaları, yine helikopterle il merkezine getirilecek.

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