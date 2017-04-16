Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

100 bin kişilik ulaştırma ekibi göreve hazır

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, “İletişimde de ulaşımda da erişimde de herhangi bir aksaklık yaşanmaması, olası bir aksaklıkta anında müdahale edilebilmesi adına da bütün arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar.