Oy pusulası fotoğrafı tartışması: 2 yaralı
Denizli'de cep telefonuyla kullandığı oyun fotoğrafını çekmek isteyen vatandaşla sandık görevlileri arasındaki tartışmaya müdahale eden 2 polis yaralandı. Şüpheli A.K. kendisini durdurmak isteyen polise kafa attı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'ndeki Reşat Vural İlkokulu'nda 2087 No'lu sandıkta oy kullanan A.K. oy pusulasının fotoğrafını çekmek isteyince sandık görevlileri tarafından uyarıldı.
A.K. ile sandık görevlileri tartışınca araya polis girdi. Bu sırada A.K'nin yakınları olaya müdahale edince ortalık bir anda karıştı. Olayda iki polis memuru çeşitli yerlerinden hafifçe yaralandı.
Yaralı polisler, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili A.K. ile I.B ve G.B gözaltına alındı.
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