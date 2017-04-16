Oylarını huzurevinde kullandılar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın (YSK) iş birliğiyle daha önceki seçimlerde olduğu gibi anayasa değişikliği halk oylamasında da yaşlı ve engelli vatandaşların mağduriyet yaşamaması için huzurevleri, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile yaşlı bakım merkezlerine sandıklar kuruldu.

Bu kapsamda, Balgat ilçesindeki 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlılar da oylarını bulundukları yerde kullanabilmenin mutluluğunu yaşadı.

"Büyük bir kolaylık"

Huzurevi sakinlerinden 68 yaşındaki Harika Türkay, halk oylamasına yönelik temennisini, "Ülkemiz, çocuklarımız, ailemiz için hayırlı uğurlu olsun. Hayırlısı ne ise o olsun inşallah. Bütün duamız bu, ülkemiz güzel olsun." sözleri ile dile getirdi.

Huzurevinde 6 aydır kaldığını aktaran Türkay, huzurevlerine sandık kurulmasının kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu dile getirdi.

Türkay, "Burada çok mutluyuz. Hem rahat hem de huzurluyuz. Uygulama da çok iyi oldu. Buraya sandık kurulmamış olsa Balgat'tan Eryaman'a gitmek zorunda kalacaktım. Bizler için büyük bir kolaylık. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

82 yaşındaki Hakime Turhan da halk oylamasına yönelik temennisini "Milletimiz için hayırlısı ne ise o olsun." sözleri ile dile getirdi.

Çankırı

Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi'nde sakinleri de saat 08.00'den itibaren kurulan 2 sandıkta oy kullanmaya başladı. Yürüme güçlüğü çeken ve tekerlekli sandalye kullananlar, görevlilerin yardımıyla sandık başına gitti.

Oylarını nasıl kullanacakları konusunda bilgi verilen huzurevi sakinleri, kabine geçerek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

İsmail Özdemir Huzurevi'nde 99 seçmen oy kullandı.

Huzurevi sakinlerinden Mehmet Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldan beri huzurevinde kaldığını söyledi.

Uygulamanın çok güzel olduğunu dile getiren Şenol, "Bugün oyumuzu kullandık. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olur. Sandıkların burada kurulmasıyla herkes oyunu kullanabiliyor." diye konuştu.