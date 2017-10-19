Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen kabulde, iki ülkenin dini kurumları arasında din hizmetleri, hizmet içi eğitim ve din eğitimi konularında iş birliği, Türkiye'deki öğrencilerin Buhara, Semerkand, Tirmiz, Taşkent, Farab gibi ilim havzalarında bulunarak Özbekistan'ın tarihteki bilimsel zenginliklerinden yararlanabilmeleri, Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurulu uhdesinde uygulanmakta olan Mevlana Programı kapsamında iki ülkenin üniversiteleri arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişiminin geliştirilmesi konuları gündeme geldi. Görüşmede ayrıca Batı dünyasında ortaya çıkan İslamofobi'ye karşı sağlıklı din eğitimi ve doğru din anlayışının İslam ülkelerinde geliştirilmesi, yanlış dini algılarla DEAŞ, Boko Haram, Şebab, FETÖ gibi terör örgütlerinin beslenmesine zemin hazırlanmaması gerektiği üzerinde duruldu.

Erbaş görüşmede Özbekistan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Müslüman ülkeler arasında işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çekti.

İki saat süren görüşmede Erbaş’a Kafkas Müslümanları Dini İdare Başkanı Allahşükür Paşazade eşlik etti.