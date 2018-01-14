Özel halk otobüsünü çaldı, yolcu topladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan otobüs terminalinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Kazım Bozkurt, İzmit-Körfez hattında çalışan otobüsünü terminalde temizledi. Aracını temizlerken anahtarını üzerinde bırakan Bozkurt, ellerini yıkamaya gittiği esnada bir şahıs araca binerek hızla terminalden uzaklaştı.

TAKSİYLE PEŞİNE TAKILDI

İHA'nın haberine göre, aracının çalındığını gören Bozkurt, taksiye binerek otobüsün peşine takıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen 17-18 yaşlarındaki şahıs, otobüsün el frenini indirmeden yaklaşık 2 kilometre yol aldı.

ÇALDIĞI OTOBÜS İLE YOLCU TOPLADI

Zanlı, çaldığı otobüs ile yol kenarında bekleyen iki kişiyi otobüse aldı. İki kişiyi gidecekleri yere kadar götürdü. Otobüsü çalan ve şehir merkezinde yolculuk yapan zanlı, bıraktığı iki yolcuya adres sordu. Acemi hırsız, otobüsün önünde yer alan tabelayı da kapatmayı ihmal etmedi. Tüm bu anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksiyle otobüsün peşinden giden Bozkurt, Turan Güneş Caddesi'nde taksiciye otobüsün önünü kesmesini söyledi. Otobüsün önünü kesen taksiyi gören zanlı aracı bırakıp olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Otobüs sahibi Kazım Bozkurt, şahsın peşinden koşmasına rağmen yakalayamadı.