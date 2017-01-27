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Zaharova, "Özerk Kürt Bölgesi" iddialarını yalanladı

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Suriye için hazırlanan anayasa taslağında Kürtlere özerklik vurgusunun yapıldığı şeklindeki iddiayı yalanladı.

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Rusya taraflara bir anayasa taslağı sunmuş ve söz konusu anayasa metninde "Kürtlere özerklik" vurgusu yapan bir maddenin olduğu bazı basın kuruluşlarında yer almıştı.

Konuyla alakalı kendisine soru sorulan Zaharova, metinde "Özerk Kürt Bölgesi" gibi bir önerinin olmadığını söyledi. "Bizim yaptığımız Suriyelilerin karar alması ve aralarında tartışması gereken konuları ortaya koymaktı" ifadelerini kullandı.

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Rusya'nın hazırladığı Suriye anayasa taslağını hakkında konuşan Zaharova, "Suriyelilere ne ülkelerindeki krizin çözümünün şartlarını ne de anayasalarını zorla kabul ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da anayasa hakkında açıklama yaptı.

Lavrov : "Bu anayasa metni Amerika'nın işgal edilen Irak'ta dayattığı anayasa metni ile karşılaştırdılar. Bu çok hilebaz bir tutum. Irak'ta bir işgal durumu söz konusuydu. Yazılan anayasa metni Irak halkına dayatılıyordu. Ancak burada Suriyeli taraflara sunulan bir teklif var, burada bir dayatma durumu söz konusu değil" dedi.

 

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