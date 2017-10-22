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Pakistan Başbakanı ATAK'ın test uçuşuna katıldı

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat arayışlarında önemli yer tutan T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'ni inceledi ve test uçuşuna katıldı.

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D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Abbasi ve beraberindeki heyeti Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Apronu'nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'de (TAI) Genel Müdür Temel Kotil karşıladı.
 
Abbasi, burada ATAK helikopteri hakkında test pilotları Arif Ateş ve Barış Yakar'dan bilgi aldı. Kendisi de pilot olan Abbasi, daha sonra Arif Ateş'le ATAK helikopteriyle yaklaşık yarım saat süren bir test uçuşu yaptı.
 
Uçuşun ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Abbasi, uçuşun çok iyi geçtiğini söyledi.
 
ATAK'ın çok etkileyici bir helikopter olduğunu belirten Abbasi, şunları kaydetti:
 
"TAI Genel Müdürü Temel Kotil ve ekibine çok teşükkür ediyoruz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bence bu helikopter, bir pilot olarak söylebilirim ki dünyadaki en iyi, en etkin taaruz helikopteri. Pakistan Silahlı Kuvvetleri tam 4 yıldır bu helikopteri her türlü koşulda en ince ayrıntısına kadar denedi ve birinci sırada seçerek helikpoteri teknik yönden beğendi ve başarılı buldu. Şu anda sözleşme görümelerimiz son hızı ile devam etmekte. Her şey olumlu anlamda devam ediyor. İnşallah bu helikopteri alıp en kısa sürede Pakistan Silahlı Kuvvetleri envanterine yerleştireceğiz."
 
TAI Genel Müdürü Temel Kotil ise, Abbasi'ye helikopteri beğendiği için teşekkür ederek, "Allah'ın izni ile ülkemizi koruyan bu helikopter, işlemler uygun gelirse Pakistan'ı da korumaya devam edecek." dedi.

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