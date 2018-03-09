2018 Paralimpik Oyunları Doodle oldu Paralimpik nedir, ne anlama geliyor?

Paralimpik nedir? 2018 Paralimpik Olimpiyatları’nın başlamasıyla birlikte, Google tarafından Paralimpik kelimesi Doodle oldu. Peki, Paralimpik anlamı nedir, ne anlama geliyor? Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. 100 ülkeden sporcunun katılacağı Paralimpik 2018’de birçok dalda müsabakalar gerçekleşecek. Alp Disiplini, Artistik Buz Pateni, Biatlon, Bobsleigh, Buz Hokeyi, Curling, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kısa Mesafe Sürat Pateni, Kızak, Kuzey Disiplini, Serbest Stil Kayak, Skeleton, Snowboard ve Sürat Pateni branşlarında sporcular madalya mücadelesi verecek.

PARALİMPİK NE DEMEK?

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.

Paralimpik Oyunlar 1948'deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atlerler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasına büyük bir bütçe farkı vardır. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapılmaktadır.

Türkiye, 1992 Barceona’dan bu yana katıldığı paralimpikteki ilk madalyasını 2004 Atina’da elde etti. Atıcılıkta Korhan Yamaç, altın madalya kazanarak adını paralimpik tarihine yazdırdı. 2008 Pekin’de ise okçulukta Gizem Girişmen altın madalya kazanarak, ilk Türk kadın paralimpik şampiyonu oldu.

2018 PARALİMPİK OYUNLARI NEREDE?

9 Mart 2018 Cuma günü başlayacak olan Paralimpik Olimpiyatları, 18 Mart 2018 Pazar günü sona erecek. Oyunlar bugün saat 14:00’te düzenlenecek açılış seremonisiyle başlayacak. İlk yarışlar Cumartesi günü yapılacak.

100 ülkeden sporcunun katılacağı Paralimpik 2018’de birçok dalda müsabakalar gerçekleşecek. Alp Disiplini, Artistik Buz Pateni, Biatlon, Bobsleigh, Buz Hokeyi, Curling, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kısa Mesafe Sürat Pateni, Kızak, Kuzey Disiplini, Serbest Stil Kayak, Skeleton, Snowboard ve Sürat Pateni branşlarında sporcular madalya mücadelesi verecek.

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan Kış Olimpiyatları’nın yapıldığı Güney Kore şehri PyeongChang, şimdi de 9 Mart-18 Mart tarihleri arasında Paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapacak. 48 ülkeden 570 atletin katılacağı oyunlarda, sporcular 9 gün boyunca tam 80 madalya için ter dökecek. Bu olimpiyatların önemli noktalarından birisi de Kuzey Kore’nin paralimpik olimpiyat takımını Güney Kore’ye göndermesi olacak.